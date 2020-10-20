На официальном сайте IIHF появилось расписание матчей молодежного чемпионата мира 2021 года, который будет проходить в «пузыре» в Эдмонтоне.

Сборная России под руководством Игоря Ларионова сыграет в группе B против команд Швеции, США, Чехии и Австрии. Все встречи будут проходить на одной арене.

26 декабря россияне сыграют со сборной США, 28-го — с чехами, 30-го — с австрийцами, а 31-го со шведами. Все матчи начинаются в 5:30 утра московского времени.

В четвертьфинал выйдут по четыре лучших сборных из каждой группы, а раунд плей-офф состоится со 2 по 6 января.

Ранее хоккейный инсайдер TSN Боб Маккензи рассказал, как будет организован молодежный чемпионат мира 2021 года в Эдмонтоне. По его словам, вместо обычных 20 полевых игроков и трех вратарей на турнир можно будет заявить 22 полевых и три вратаря.