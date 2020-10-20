Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что он выиграл три раунда из четырех в поединке с Хабибом Нурмагомедовым.

«Первый раунд — мой. Я пробил его 3-1. Он держался. Второй раунд его, но я приземлился коленями. Ни царапины в конце раунда у меня не было. Я выиграл третий раунд и выигрывал четвёртый до того момента, как бой остановился», — написал Макгрегор в своем Twitter.

Ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал о возможном реванше с Конором Макгрегором.

По словам Хабиба, если Макгрегор победит Порье в 155 фунтах, это имеет смысл, но если их бой пройдет в 170, то вряд ли. Нурмагомедов не понимает, как можно драться в полусреднем весе, а в следующем бою сражаться за титул в легком.