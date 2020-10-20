Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц поделился мнением о моменте в матче ЦСКА — «Динамо», который закончился травмой Вадима Карпова.

«Судья оценил игровой эпизод, предъявив жёлтую карточку футболисту «Динамо». В соответствии с дисциплинарным регламентом у КДК нет оснований для рассмотрения этого эпизода», — сказал Григорьянц, слова которого приводит РИА «Новости».

Напомним, на 16-й минуте матча произошло столкновение Вячеслава Грулева и Вадима Карпова, по итогам которого у армейца оказался разбит нос. Карпову пришлось покинуть поле, а Грулеву после просмотра ВАР показали желтую карточку.

Позже в ЦСКА сообщили, что у Карпова диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа.