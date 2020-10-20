Пресс-служба РПЛ сообщила о случаях заболевания коронавирусом в «Краснодаре».

Как гласит заявление РПЛ, «Краснодар» в соответствии с санитарным регламентом уведомил лигу, что по итогам проведенного тестирования на коронавирусную инфекцию у двух представителей клуба были выявлены условно-положительные результаты.

«Данные лица изолированы от команды и находятся под наблюдением врачей, их тесты направлены в органы Роспотребнадзора на проверку. Остальные представители «Краснодара» повторно прошли тестирование, которое у всех показало отрицательные результаты. Команда в настоящее время готовится к матчу Лиги чемпионов против французского «Ренна», который состоится 20 октября», – сообщает пресс-служба премьер-лиги.

Отметим, матч «Краснодара» с «Ренном» будет проходить на стадионе «Роазон Парк» сегодня, 20 октября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.