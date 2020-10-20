Бывшая ведущая и журналист Natus Vincere Яна b2ru Химченко присоединилась к HellRaisers в роли контент-продюсера киберспортивной организации. Химченко поделилась своими эмоциями и сообщила, что приложит максимальное количество усилий в работе.

Пообщавшись с ребятами из HellRaisers я увидела любовь к делу, неподдельный энтузиазм и желание реализовывать амбициозные проекты. Я сразу прониклась атмосферой коллектива и поняла для себя, что с этой командой мы сможем делать классный контент. Я приложу максимум усилий, чтобы радовать и удивлять наших болельщиков. Спасибо HellRaisers за то, что приняли в стаю.

18 октября Яна b2ru Химченко сообщила, что покидает организацию. Химченко поблагодарила зрителей и подвела пятилетнюю черту работы с «желто-чёрными».

После этого СЕО Natus Vincere Евгений HarisPilton Золотарёв высказался об уходе ведущей и журналиста организации Яны b2ru Химченко. Золотарёв отметил, что руководство предложило Яне несколько вариантов работы из-за уменьшения медиа-контента и ведущая первоначально согласилась, однако, впоследствии, сменила решение и ушла в другую организацию.