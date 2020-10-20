Российский нападающий Наиль Якупов обменян из хабаровского «Амура» в омский «Авангард».

Об этом сообщается в социальных сетях обоих клубов. Отмечается, что взамен дальневосточный клуб получил денежную компенсацию.

В прошлом сезоне форвард в составе петербургского СКА принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил десять шайб и отдал столько же результативных передач, Его показатель полезности был равен «+4», а штрафного времени игрок в общей сумме заработал 16 минут. В среднем за матч Якупов проводил на льду 14 минут. В плей-офф игрок не принимал участия.

Напомним, Наиль Якупов стал хоккеистом хабаровского «Амура» в июне, в команду он перешел из «Витязя». Ранее петербургский СКА отдал «Витязю» Якупова, а получил взамен форварда Павла Колтыгина, а также права на нападающего Германа Рубцова.