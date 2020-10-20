Гендиректор «Сочи»: Есть информация, что в «Оренбурге» кто-то болеет

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал информацию о возможном срыве матча группового этапа Кубка России с «Оренбургом».

По словам Рубашко, у него есть информация, что в «Оренбурге» кто-то болеет, но, возможно, они изолированы. Он отметил, что об отмене матча «Сочи» никто не уведомлял.

«В нашей команде все в полном порядке. Если в «Оренбурге» сказали, что и у них всё нормально, то матч должен состояться», — сказал Рубашко, слова которого приводит «Чемпионат».