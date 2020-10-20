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  • 12:53,  20 октября 2020
Футбол
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Гендиректор «Сочи»: Есть информация, что в «Оренбурге» кто-то болеет

Гендиректор &#171;Сочи&#187;: Есть информация, что в &#171;Оренбурге&#187; кто-то болеет
Дмитрий Рубашко. Фото: скриншот из YouTube.

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал информацию о возможном срыве матча группового этапа Кубка России с «Оренбургом».

По словам Рубашко, у него есть информация, что в «Оренбурге» кто-то болеет, но, возможно, они изолированы. Он отметил, что об отмене матча «Сочи» никто не уведомлял.

«В нашей команде все в полном порядке. Если в «Оренбурге» сказали, что и у них всё нормально, то матч должен состояться», — сказал Рубашко, слова которого приводит «Чемпионат».

Отметим, «Оренбург» в данный момент идет на втором месте в турнирной таблице ФНЛ с 36 очками после 16 матчей.

Ранее сообщалось, что десять футболистов «Оренбурга» заразились коронавирусной инфекцией. Среди этих десяти человек, в частности, футболисты Михаил Сиваков, Андрей Малых, Жига Шкофлек и Денис Ткачук.

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