Гендиректор «Сочи»: Есть информация, что в «Оренбурге» кто-то болеет

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал информацию о возможном срыве матча группового этапа Кубка России с «Оренбургом».
По словам Рубашко, у него есть информация, что в «Оренбурге» кто-то болеет, но, возможно, они изолированы. Он отметил, что об отмене матча «Сочи» никто не уведомлял.
«В нашей команде все в полном порядке. Если в «Оренбурге» сказали, что и у них всё нормально, то матч должен состояться», — сказал Рубашко, слова которого приводит «Чемпионат».
Отметим, «Оренбург» в данный момент идет на втором месте в турнирной таблице ФНЛ с 36 очками после 16 матчей.
Ранее сообщалось, что десять футболистов «Оренбурга» заразились коронавирусной инфекцией. Среди этих десяти человек, в частности, футболисты Михаил Сиваков, Андрей Малых, Жига Шкофлек и Денис Ткачук.
Комментарии Развернуть