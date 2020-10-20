Десять футболистов «Оренбурга» заразились коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, среди этих десяти человек, в частности, футболисты Михаил Сиваков, Андрей Малых, Жига Шкофлек и Денис Ткачук.

Таким образом, матч Кубка России «Оренбург» — «Сочи», который запланирован на 21 октября, оказался под угрозой срыва. Отмечается, что сейчас футболисты и персонал проживают не на базе, а в гостинице в поселке Ростоши.

Отметим, «Оренбург» в данный момент идет на втором месте в турнирной таблице ФНЛ с 36 очками после 16 матчей.

Ранее сообщалось, что полузащитник петербургского «Зенита» Илья Воробьев стал футболистом «Оренбурга». Игрок перешел в стан одного из лидеров ФНЛ на правах аренды.