Полузащитник «Ростова» Данил Глебов пообещал покрасить бороду после гола в ворота «Ахмата» в матче 11-го тура РПЛ.

Еще до матча футболист пообещал покрасить бороду в цвета клуба после первого забитого мяча. После матча с грозненцами бывший хавбек ростовчан Бактиер Зайнутдинов спросил у игрока в Instagram, когда он выполнит свое обещание.

«Сделаем, брат», — ответил Глебов в комментариях.

«Не брат он нам уже», — отреагировал главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

Напомним, в конце августа нынешнего года Зайнутдинов перешел в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что другой бывший игрок «Ростова», узбекистанский нападающий Эльдор Шомуродов, дебютировал в составе итальянского «Дженоа». Экс-футболист «Ростова» вышел в стартовом составе своей новой команды в матче четвертого тура Серии А против «Вероны».