Хабиб назвал шесть самых великих футболистов в истории

Российский чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов назвал футболистов, которых считает лучшими в истории.
«Лучшие футболисты в истории по моему мнению? Того же Пеле нельзя не назвать, Марадону, Месси, Криштиану, «Зубастика» Роналдо, Зидана… Много таких футболистов. Но я назову этих шестерых. Фигу? Тоже один из величайших», — сказал Нурмагомедов в прямом эфире своего Instagram.
Напомним, Джастин Гэтжи и Хабиб Нурмагомедов проведут бой 24 октября в рамках турнира UFC 254, Нурмагомедов будет уже в третий раз защищать титул чемпиона UFC в легком весе. Этот поединок станет главным событием вечера. Турнир состоится на бойцовском острове Яс в Абу-Даби.
Ранее Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка с Джастином Гэтжи.
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