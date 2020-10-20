Хабиб назвал шесть самых великих футболистов в истории

Российский чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов назвал футболистов, которых считает лучшими в истории.

«Лучшие футболисты в истории по моему мнению? Того же Пеле нельзя не назвать, Марадону, Месси, Криштиану, «Зубастика» Роналдо, Зидана… Много таких футболистов. Но я назову этих шестерых. Фигу? Тоже один из величайших», — сказал Нурмагомедов в прямом эфире своего Instagram.