Российский нападающий Наиль Якупов согласился на ощутимое понижение зарплаты в омском «Авангарде».

Об этом сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей». По информации источника, по соглашению Якупова с хабаровским клубом его зарплата составляла 70 млн рублей в год, а срок его контракта был рассчитан до конца следующего сезона. Отмечается, зарплата игрока в «Авангарде» составит 25 млн рублей за сезон.

В прошлом сезоне форвард в составе петербургского СКА принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил десять шайб и отдал столько же результативных передач, Его показатель полезности был равен «+4», а штрафного времени игрок в общей сумме заработал 16 минут. В среднем за матч Якупов проводил на льду 14 минут. В плей-офф игрок не принимал участия.

Напомним, Наиль Якупов стал хоккеистом хабаровского «Амура» в июне, в команду он перешел из «Витязя». Ранее петербургский СКА отдал «Витязю» Якупова, а получил взамен форварда Павла Колтыгина, а также права на нападающего Германа Рубцова.