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  • 15:11,  20 октября 2020
Фигурное катание
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Губерниев: И в 2021-м, и далее Загитова не будет соревноваться

Дмитрий Губерниев. Фото: Ирина Красько/Nevasport
Дмитрий Губерниев. Фото: Ирина Красько/Nevasport

Известный телекомментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, что российская фигуристка Алина Загитова не планирует выступать на соревнованиях до конца 2020 года.

«Не переживайте, друзья! И в 21-м, и далее Загитова не будет соревноваться… Ибо такова жизнь, задача спортсменки — максимально долго тянуть с объявлениями о завершении спортивной карьеры. Тем более надо учиться работать в кадре на телевидении, там этой работы непочатый край», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что Алина Загитова не собирается принимать участие в соревнованиях до конца этого года.

Напомним, Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В декабре прошлого года спортсменка приостановила карьеру и с тех пор не принимала участие в соревнованиях.

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