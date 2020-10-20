Губерниев: И в 2021-м, и далее Загитова не будет соревноваться

Известный телекомментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, что российская фигуристка Алина Загитова не планирует выступать на соревнованиях до конца 2020 года.

«Не переживайте, друзья! И в 21-м, и далее Загитова не будет соревноваться… Ибо такова жизнь, задача спортсменки — максимально долго тянуть с объявлениями о завершении спортивной карьеры. Тем более надо учиться работать в кадре на телевидении, там этой работы непочатый край», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что Алина Загитова не собирается принимать участие в соревнованиях до конца этого года.