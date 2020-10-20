В Италии состоится Гран-при по фигурному катанию — Gran Premio Italia, в рамках которого пройдет четыре этапа и финал.

Первый этап Гран-при Италии состоится на этой неделе, 24-25 октября, еще два пройдут в ноябре и один — в декабре. Финал состоится в феврале 2021 года.

Стоит отметить, что в составе анонсированы слоты для иностранных участников, которые будут выступать в рамках конкурса.

В Гран-при примут участие такие фигуристы, как Маттео Риццо, Даниэль Грассл, Габриэль Франджипани, а также пара Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе.

Напомним, ранее организаторы Гран-при Франции по фигурному катанию сообщили об отмене соревнования. Отмечается, что соревнования отменены в связи с обострением ситуации с коронавирусом. Этап Гран-при должен был пройти в формате национального соревнования с 13 по 15 ноября.