Хабиб Нурмагомедов подерется с Джастином Гэтжи уже в эту субботу. Рассказываем, как боец готовится к поединку.

Тренер чемпиона UFC Хавьер Мендес рассказал, что его весогонка проходит отлично, и сейчас Нурмагомедов весит меньше, чем весил за такое же количество дней до боя с Порье. Мендес отметил, что никогда не спрашивал у Хабиба, сколько тот весит в день боя, уже после взвешивания — главное то, как он себя чувствует.

Весогонка Хабиба всегда проходит по строгому графику: за два месяца до поединка боец входит в форму, тренируется утром, в обед и вечером. Благодаря высокой интенсивности он скидывает первые четыре кило. За 20 дней до боя Хабиб садится на диету, соблюдая те же нагрузки, что и до неё. Так уходят ещё четыре-пять килограмм.

Чем ближе день взвешивания, тем больше литров воды в день пьет Хабиб — в итоге количество потребляемой воды увеличивается с четырех до восьми литров в день. За три дня до часа Х вес Нурмагомедова составляет около 76 килограмм. За каждую следующую тренировку он старается сбрасывать примерно полтора килограмма. Чтобы это было осуществимо, он делает упор на двигательную активность, а также начинает меньше есть и пить.

За 36 часов до взвешивания вес Хабиба составляет 74-75 килограмм. Здесь начинается наиболее трудная часть весогонки — сушка. Нурмагомедов полностью прекращает есть и пить, чтобы вывести из организма всю воду

По словам Хавьера Мендеса, у Хабиба нет никаких изменений в подготовке из-за того, что он стал старше. Тренер уверяет, что боец по-прежнему находится на своем абсолютном пике.

Важная часть весогонки бойца — диета. Еще когда Хабиб находится на том этапе, когда позволяет себе есть, в его рацион входит много салата, фруктов и воды, немного курицы и рыбы. Боец полностью отказывается от газированных напитков и мучного после семи часов вечера. Мясо из рациона исключается.

Тренировки Хабиба в последнюю неделю боя отличаются повышенными нагрузками. В них преобладает количество спаррингов — из семи дней спаррингам Хабиб отводит четыре дня, при этом находит время и силы еще и на кроссфит, бег и работу на лапах. Боец развивается во всех направлениях: в его расписании есть как грепплинг с вольной борьбой, так и бокс с джиу-джитсу. В качестве восстановительной тренировки — растяжка. В последний день, когда наступает пик сушки, в расписании обязательно стоит баня.