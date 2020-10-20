Новым тренером итальянского фигуриста Маттео Риццо стал Лоренцо Магри.

Об этом сообщил сам Риццо в своем Instagram.

«Мой новый дом. Спасибо, что встретили меня таким прекрасным образом, тренер Лоренцо Магри и вся команда», — написал Риццо под совместным фото с Магри на льду катка Würth Arena Neumarkt.

Помимо Риццо, Магри работает еще и с Даниэлем Грасслем.

Отметим, в Италии состоится Гран-при по фигурному катанию — Gran Premio Italia, в рамках которого пройдет четыре этапа и финал. Первый этап Гран-при Италии состоится на этой неделе, 24-25 октября, еще два пройдут в ноябре и один — в декабре. Финал состоится в феврале 2021 года. В Гран-при примут участие такие фигуристы, как Маттео Риццо, Даниэль Грассл, Габриэль Франджипани, а также пара Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе.