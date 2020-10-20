Reebok представил первую именную коллекцию одежды Хабиба

Компания Reebok представила первую именную коллекцию российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова перед турниром UFC 254.

«Для болельщиков и любителей единоборств, а также фанатов спортивного стиля Reebok выпустил коллекцию, состоящую из хлопковых футболок, шорт, худи и спортивных брюк с фирменной нашивкой «The Eagle», посвященной Хабибу», — гласит пресс-релиз Reebok.

Напомним, Джастин Гэтжи и Хабиб Нурмагомедов проведут бой 24 октября в рамках турнира UFC 254, Нурмагомедов будет уже в третий раз защищать титул чемпиона UFC в легком весе. Этот поединок станет главным событием вечера. Турнир состоится на бойцовском острове Яс в Абу-Даби.