Московский ЦСКА в первом туре группового этапа Лиги Европы проведет матч против австрийского «Вольфсберга» 22 октября.

Обслужит поединок немецкая бригада арбитров во главе с Сашей Штегеманном. Его ассистентами выступят Кристиан Гиттельманн и Доминик Шааль, а резервным судьей встречи станет Сорен Шторкс.

Как сообщает «Москва.ру», поклонники армейского клуба уже в шутку предлагают назначить белорусскую бригаду арбитров на домашний матч.

Отметим, игра между ЦСКА и «Вольфсбергом» пройдет 22 октября и начнется в 22:00 по московскому времени. Встреча пройдет на стадионе «Хипо-Арена» в городе Клагенфурт-ам-Вертерзе.

Напомним, сегодня, 20 октября, в первом туре группового этапа Лиги чемпионов петербургский «Зенит» сыграет с бельгийским «Брюгге». Матч будет проходить на стадионе «Газпром Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:55 по московскому времени. В 22:00 стартует матч между «Краснодаром» и «Ренном».