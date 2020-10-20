Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов почтил память жертв трагедии в «Лужниках» в день ее 38-й годовщины.

Об этом сообщает «Москва.ру», которая ссылается на официальный сайт красно-белых.

По словам Газизова, трагедия в «Лужниках» занимает важное место в истории «Спартака», и ее нельзя забывать. Гендиректор отметил, что нужно помнить о событиях того вечера и о людях, которые в тот вечер не вернулись с футбола домой. Газизов добавил, что подобное никогда не должно повториться ни на одном стадионе.

Напомним, 20 октября 1982 года «Спартак» в «Лужниках» принимал «Хаарлем» в матче 1/16 финала Кубка УЕФА. Под конец встречи на стадионе произошла давка, в которой погибли 66 человек.