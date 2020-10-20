«Зенит» начинает групповой этап Лиги чемпионов домашним матчем с командой, которая на бумаге считается самой слабой в группе F. Какой состав Сергей Семак выберет на игру с «Брюгге»?

Несмотря на то, что Лунев уже тренируется с командой, вряд ли Семак бросит его в такой важный матч после травмы. Уровень доверия тренера к Кержакову достаточно велик, чтобы бы номинально здоровом Луневе выпускать именно Михаила, поэтому с «Брюгге» ворота «Зенита» будет защищать он.

В защите проблема — не сыграет дисквалифицированный Дуглас Сантос, который удалился в матче с «Бенфикой». Сейчас у «Зенита» есть небольшой выбор на эту позицию — пришел Круговой, в строю Жирков. Тренер «Зенита» наверняка в курсе о способностях играющего справа Ванакена, и потому было бы резоннее поставить опытного Жиркова, но Юрия может попросту не хватить на всю игру — сейчас он более полезен в качестве игрока замены. Поэтому в основе выйдет Круговой.

Стоит ли говорить о центре обороны — пока Ракицкий и Ловрен в строю, они будут играть, и никакой Чистяков позиции украинца с хорватом не пошатнет. Справа также должно быть без изменений — у Караваева все в порядке, он здоров и находится в отличной форме.

Без Малкома «Зенит» пока справляется, тем более вернулся Кузяев, который наверняка попадет в основу — больно Далер хорош в последнее время, будто разозлился сам на себя, что так и не уехал в Европу. Так, Ерохин и Кузяев должны расположиться на флангах полузащиты, а в ее центре — Оздоев и Барриос. В нападении нонсенсов никто не ждет, нет сомнений, что там сыграют Артем Дзюба и Сердар Азмун.

Состав «Зенита» в матче с «Брюгге» (версия Nevasport): Михаил Кержаков — Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Данил Круговой — Александр Ерохин, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Далер Кузяев — Артем Дзюба, Сердар Азмун.