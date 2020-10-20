Стало известно, сколько российский теннисист Даниил Медведев заработал в период с июня 2019 года по июнь 2020-го.

Об этом сообщает Forbes. По информации источника, россиянин заработал 11,8 миллионов долларов и вошел в десятку по доходам среди теннисистов, заняв восьмое место.

Первое место в рейтинге Forbes занимает швейцарец Роджер Федерер, который обогатился на 106,3 миллиона долларов. При этом 100 миллионов Федерер получил за счет рекламы. Второе место занял серб Новак Джокович. Первая ракетка мира заработала 44,6 миллионов евро. Третьим стал испанец Рафаэль Надаль, он пополнил свой счет 40 миллионами евро.

Среди девушек первое место заняла Наоми Осака, у нее 37,4 миллиона евро. В общем рейтинге Осака четвертая.