В Петербурге начали выдачу FAN ID на матчи Евро-2020

В Петербург стартовала выдача паспортов болельщика на матчи чемпионата Европы 2020 года.

Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Чтобы получить FAN ID, необходимо оформить заявку на официальном сайте, те, кто подавал заявку до 1 октября, должны сделать это повторно.

Забрать FAN ID можно в отделениях «Почты России» или в Центре выдачи FAN ID, который находится по адресу: Невский проспект, д. 48, Торговый дом «Пассаж», 2-й этаж.

Ранее Евро-2020 из-за коронавируса был перенесен на 2021 год. УЕФА решил не изменять названия турнира. Изначально он должен быть пройти в 12 городах — помимо Петербурга и Баку, это Лондон, Мюнхен, Рим, Бухарест, Копенгаген, Амстердам, Бильбао, Глазго, Будапешт и Дублин.

В Петербурге матчи пройдут 12, 16, 21 июня и 2 июля.