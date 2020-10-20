Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может сменить наставника лондонского «Челси» Фрэнка Лэмпарда.

Об этом сообщает QuotidianoNet. По информации источника, в руководстве лондонского клуба расстроены результатами команды, так как несмотря на мощную трансферную кампанию команда Лэмпарда показывает невыразительные результаты, одержав всего две победы в пяти матчах АПЛ.

Аллегри считается фаворитом на пост главного тренера, если Лэмпард покинет клуб. Итальянец находится без работы с мая 2019 года, с того момента, как он покинул «Ювентус».

Отметим, «Челси» в нынешнем сезоне выступает в групповом этапе Лиги чемпионов. В одной группе с лондонцами — «Краснодар», «Севилья» и «Ренн». В таблице английской премьер-лиги «синие» занимают восьмое место, набрав восемь очков.