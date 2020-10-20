Российская певица Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка, поделилась мнением о том, кто лучше — олимпийская чемпионка Алина Загитова или двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева.

В интервью Юрию Дудю на ютуб-канале «вДудь» Монеточка отметила, что выбирать из этих двух фигуристок нельзя. «Это как мама и папа. Они прекрасные, очаровательные, это принцессы и ангелы, спустившиеся к нам», — сказала певица, отметив, что как можно среди таких кого-то выбирать.

Отметим, с сентября 2020 года Алина Загитова и Евгения Медведева вновь тренируются в одной группе — у Этери Тутберидзе в «Самбо-70». С 2018 по 2020 год Евгения Медведева провела в Канаде, она тренировалась в коллективе Брайана Орсера в Торонто.