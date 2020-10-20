Gambit Esports представила новый состав по Dota 2. К ростеру присоединились Антон yy Шкредов, Артём Lorenof Мельник, Андрей meLes Романов и Альберт eine Гараев. Со старого состава остался только один игрок Даниял XSvamp1Re Алибаев.

26 сентября инсайдер drunkstudanal сообщил в своём твиттере предполагаемый состав Gambit Esports и он оказался верным. Кыялбек dream’ Тайиров и Данил gpK Скутин, являющиеся игроками организации, в данный момент находятся в запасе. Некоторое время назад gpK выступал за VP.Prodigy на онлайн турнире OGA Dota PIT Season 3, коллектив занял тогда второе место.

Последний раз Gambit в изначальном ростере играли в конце мая этого года в групповом этапе ESL One Birmingham 2020, где заняли последнее 8 место в группе и не выиграли ни одной встречи. После этого коллектив распался.

Gambit Esports: