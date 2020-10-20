Экс-нападающий «Локомотива» и сборной Нигерии по футболу Питер Одемвингие высказался о переходе своего соотечественника Виктора Мозеса в московский «Спартак».

Одемвингие в интервью порталу «Спорт-Экспресс» заявил, что Мозес хотел чуть больше узнать о клубе, в который может перейти. «Я рассказал ему, что «Спартак» — большой клуб, стадионы в премьер-лиге хорошие. Конечно, сейчас без фанатов, но когда всё восстановится, атмосфера будет отличная», — отметил футболист, добавив, что рассказал и про английские школы в России, а также про рестораны с блюдами нигерийской кухни.

«Он спросил про расизм. Я ответил, что как и везде в Европе и мире. Бывают разные люди и ситуации. Но! В России всегда любили нигерийцев», — сказал Одемвингие, подчеркнув, что не знает ни одного нигерийца, который бы плохо отзывался о России.