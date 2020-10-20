Американский блогер, автор проекта The Skating Lesson Дэвид Лиз прокомментировал ситуацию с двумя сильнейшими ученицами академии Евгения Плющенко — Александрой Трусовой и Аленой Косторной.

В подкасте для ютуб-канала The Skating Lesson Лиз отметил, что всем давно известно о том, что Косторная была дивой группы Тутберидзе и имела конфликты с тренером. Блогер также высказал предположение, что Косторная и Трусова терпеть не могли друг-друга, а Анна Щербакова стояла между ними.

«Александра увидела, что Ильиных немного работает с Косторной, и Елену тут же изгнали из тренерской команды Трусовой. Саша ненавидит Алену, это совершенно ясно», – рассказал Лиз, комментируя ситуацию о том, что Елена Ильиных и Сергей Розанов прекратили работу с Александрой Трусовой.

Напомним, обе фигуристки перешли в академию Евгения Плющенко из группы Этери Тутберидзе в 2020 году.