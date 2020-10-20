Российский тренер по фигурному катанию, работающий в академии «Ангелы Плющенко» Сергей Розанов сегодня, 20 октября, отмечает день рождения.

Специалисту исполнился 31 год. С мая 2020 года Сергей Розанов работает в академии «Ангелы Плющенко», в частности, под его руководством тренируются чемпионка Европы Алена Косторная и сестры Вероника и Алена Жилины. Ранее Сергей Розанов работал и с Александрой Трусовой, однако в октябре 2020 года стало известно, что фигуристка и тренер прекратили сотрудничество в рамках академии.

До 2020 года Сергей Розанов работал в школе «Самбо-70», он являлся тренером младшей группы Этери Тутберидзе в отделении «Хрустальный» с 2017 года, куда пришел по приглашению Даниила Глейхенгауза. Во время спортивной карьеры Розанов выступал в одиночном катании.