Японская фигуристка, победительница чемпионата четырех континентов и финала Гран-при Рика Кихира поделилась отрывком из короткой программы на сезон-2020/21.

В своем «Инстаграме» Кихира выложила видео с тренировочного проката и выразила сожаления из-за отмены этапа Гран-при во Франции из-за пандемии коронавируса. По мнению фигуристки, такое решение было неизбежным и оно поможет предотвратить распространение инфекции.

«Буду продолжать выкладываться каждый день перед следующим турниром. С нетерпением жду того дня, когда смогу показать вам, как я выросла», — написала Кихира под видео.

Отметим, в дорожке фигуристка исполняет акробатический элемент — колесо, его в произвольную программу этого сезона вставила и двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева.