В сети появились новые фотографии со съемочной площадки нового сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Сегодня, 20 октября, проходят съемки уже шестого эпизода шоу, ведущими которого являются олимпийские чемпионы Алина Загитова и Алексей Ягудин. В «Инстаграме» фан-клуба фигуристки TeamZagitova появились фото Алины в новом образе для съемок передачи. Стилисты одели спортсменку в бежевое платье в горошек.

Многие болельщики фигуристки высказли негативное мнение насчет платья: «Сделали из куколки матрешку! Что за люди! Стилисты называются!», «Что за треш опять на Алину нацепили, издевательство над ней».

Напомним, ранее стало известно, что Алина Загитова не будет принимать участие в соревнованиях в 2020 году. Спортивную карьеру фигуристка приостановила в декабре 2019 года после участия в финале Гран-при в Турине.