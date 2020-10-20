Российская биатлонистка Светлана Миронова поделилась впечатлениями от подготовки к новому сезону, а также от работы в сборной России под руководством Михаила Шашилова.

В интервью ютуб-каналу СБР Светлана Миронова отметила, что ей хотелось бы провести стабильный сезон на хорошем уровне.

«Возможно, это плюс, что мой личный тренер стал старшим тренером сборной, потому что я с ним работаю уже, наверное, 10 лет», — отметила Миронова, добавив, что во многих моментах Шашилов хорошо ее знает.

Биатлонистка отметила, что нагрузки в подготовке для нее привычны, она выполняет всю работу и чувствует себя хорошо. Также Миронова подчеркнула, что быть в составе сборной России для нее — это честь, ответственность и гордость. «Стараюсь не думать о давлении. Хотя на меня часто давит ответственность, и из-за этого все идет не так, как хотелось бы», – сказала Миронова.