Петербургский «Зенит» начал домашний матч против бельгийского «Брюгге» в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Игра проходит на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, этот матч — первый для обоих клубов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Игра проходит со зрителями при 30% заполненности стадиона.

Прямую трансляцию матча «Зенит» — «Брюгге» можно посмотреть здесь.

Главный арбитр матча «Зенит» — «Брюгге» — это французский судья Бенуа Бастьен. Помогают ему на боковых линиях француз Фредерик Хаккет и израильтянин Рой Хассан. За систему VAR отвечают арбитры Бенуа Мийо и Вилли Делажо из Франции.

Матч соперников «Зенита» и «Брюгге» начнется в 22:00 по московскому времени, между собой в Риме сыграют «Лацио» и дортмундская «Боруссия».