Российская фигуристка, чемпионка мира Елизавета Туктамышева пока не восстановила полностью четверной тулуп и не вставляет его в произвольную программу.

По словам тренера Татьяны Мишиной в интервью порталу «Спорт день за днем», Туктамышева прыгала четверной тулуп до отъезда в Новогорск, но чистых выездов пока не было, поэтому такой прыжок рискованно вставлять в программу.

«Точно будут тройной аксель в короткой и два – в произвольной. Лиза продолжит набирать форму и восстанавливать четверной», — сказала Мишина, отметив, что многое зависит от физической готовности, а у фигуристки был то длительный перерыв, то травма плеча.

«Лиза абсолютно точно нацелена прыгать четверной тулуп. Если не на этом старте, то на следующем», — заключила Мишина.

Напомним, Елизавета Туктамышева будет участвовать в третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи, полное расписание турнир — здесь.