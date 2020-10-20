Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о потенциале российских клубов в Лиге чемпионов.

Слова Семака цитирует «Российская газета». Тренер отметил, что ни про одну из российских команд в групповом этапе Лиги чемпионов нельзя сказать, что она обязана выходить в плей-офф. Как считает Семак, сложно конкурировать с клубами, которые имеют более сильные составы и имеют большой опыт участия.

«Я просто не понимаю тех, кто утверждает, что мы непременно должны побеждать в группе. Сложно сказать, на чем основаны такие суждения», — отметил Семак, подчеркнув, что российские клубы слабее в нескольких компонентах, а также на них негативно влияет лимит, которого нет во многих европейских турнирах.

«В том же «Брюгге» пять-шесть бельгийцев, остальные – легионеры. В этом плане у них больше свободы, а значит – и преимущества», — заявил Семак.

Напомним, «Зенит» потратил на трансферы в летний заявочный период более 32 миллионов евро.