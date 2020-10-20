Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина рассказала о подготовке Михаила Коляды к третьему этапу Кубка России по фигурному катанию в Сочи.

По словам Мишиной в интервью порталу «Спорт день за днем», Коляда пока вставляет в программы только четверной тулуп, а сальхов выезжает пока только на тренировках. Сейчас ему нужно объединить всю технику в программах.

«Наверное, у него пока возникают психологические проблемы. «Бабочки» периодически проскакивают. Но он сам все прекрасно понимает», — сказала тренер, отметив, что сейчас фигурист нарабатывает два четверных тулупа и два тройных акселя в произвольной программе.

«Но нужен и сальхов, чтобы было хотя бы три четверных прыжка в произвольной программе», — отметила Мишина.