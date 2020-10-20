Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина рассказала о том, как идет работа над элементами «ультра си» у ее подопечных Софьи Самодуровой и Анастасии Гуляковой.

В интервью порталу «Спорт день за днем» Мишина отметила, что Гулякова постоянно тренирует тройной аксель, перед отъездом на сборы группы в Новогорск она делала хорошие попытки, однако совсем чистых докрутов пока не было.

«А такие прыжки сильно теряют в баллах. Соня тоже тренирует, но чистых выездов не было. Четвёртых от них пока не ждём», — сказала Мишина.

Напомним, Софья Самодурова и Анастасия Гулякова выступят на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи. Полное расписание турнира можно найти здесь.