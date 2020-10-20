25-летний российский игрок команды Natus Vincere по Dota 2 Владимир RodjER Никогосян высказался о своей команде. Никогосян считает, что из-за отсутствия капитана, коллективу не хватает стабильности в выступлениях и результатах.

Мы играем КВ — они не особо удачные. Но мы часто тестируем, и какие-то идеи не получаются. Где-то из-за этого мораль иногда падает, но когда мы готовимся к официалкам, всё по-другому. То есть у нас есть стабильные наработанные стратегии, в которых каждый уверен, и в целом у нас форма хорошая. Нам просто не хватает где-то стабильности, мы иногда не можем собраться в какой-то момент, потому что у нас нет капитана в команде.

RodjER добавил, что результаты на предыдущем онлайн-турнире OGA Dota PIT Season 3 коллектив выступил удовлетворительно, несмотря на поражение против VP.Prodigy в ранней стадии турнира и резюмировал свою мысль фразой «побеждает тот, кто в нужный момент стабильно сыграл».

14 октября ESL обновили регулярный рейтинг лучших команд в Dota 2. Natus Vincere упали на девятое место и имеют 165 очков, а VP.Prodigy вылетели из десятки лучших и теперь занимают только 11 место.