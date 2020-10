Керри команды Gambit по Dota 2 Антон DyrachYO Шкредов изменил свой никнейм на yy. Пользователи предположили, что на этот шаг киберспортсмен пошёл из-за просьбы организации.

Ранее Gambit представила новый состав по Dota 2. К ростеру присоединились Антон yy Шкредов, Артём Lorenof Мельник, Андрей meLes Романов и Альберт eine Гараев. Со старого состава остался только один игрок Даниял XSvamp1Re Алибаев.

Похожая история со сменой никнейма была и у саппорта четвёртой позиции команды HellRaisers по Dota 2 Ильи Lil Ильюк. После перехода в новую организацию киберспортсмен решил «обнулиться» и изменил себе ник на lil me alone. Теперь киберспортсмен выступает на ESL One Germany 2020 именно под этим именем.

Gambit Esports