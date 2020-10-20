Биатлонист сборной России Петр Пащенко сдал положительный тест на коронавирус при заезде на сбор в якутский Алдан.

Об этом говорится в официальном заявлении Союза биатлонистов России на сайте организации. Известно, что результат теста Пащенко показал отклонение от нормы, сейчас биатлонист изолирован от партнеров по сборной, он находится под наблюдением врачей.

Все остальные биатлонисты сборной России, которые приехали на сбор в Алдан, сдали повторный тест на коронавирус, по итогам которого могут предпринять дополнительные защитные меры для спортсменов, тренеров и работников сборной команды.

Напомним, Юрий Каминский привез мужскую сборную России по биатлону в Алдан для того, чтобы биатлонисты опробовали снежное покрытие и отработали лыжную технику.