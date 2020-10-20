Трёхкратный чемпион мира по League of Legends Ли Faker Сан Хёк принял участие в рекламной компании от Riot Games, которая презентовала мобильную версию своей игры. В ролике звезда команды T1 был обычным водителем автобуса, который встретил на остановке геймера и предложил «затащить» игроку матч.

В ролике также присутствует керри команды T1 Парк Teddy Джин Сонга и бывший киберспортсмен Ли CloudTemplar Хён Ву, который несколько раз хвастается перед водителем своим званием Challenger, прикладывая телефон к специальному терминалу.

League of Legends: Wild Rift — мобильная версия основной игры от Riot Games. Несколько дней назад MOBA вышла в закрытое бета-тестирование, а для СНГ-игроков сыграть в мобильную игру станет возможно в декабре 2020 года. Принять участие в раннем доступе игры можно в магазинах Google Play и App Store в соответствующих вкладках.