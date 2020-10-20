Сезон в фигурном катании разваливается на ходу, как ботинки на четверных прыжках: два этапа Гран-при (Канада и Франция) уже канули в лету. Уже отменяются и соревнования 2021 года: на февраль был запланирован чемпионат четырех континентов в Сиднее, но турнир не состоится.

Юниорская серия Гран-при была отменена еще летом, а список турниров на сайте ISU пестрит красными значками «CANCELLED» — мемориал Дениса Тена, мемориал Ондрея Непелы, Ломбардия Трофи, Финляндия Трофи и многие другие турниры.

Оплотом стабильности на фоне всего этого выглядит Кубок России — в эти выходные пройдет уже третий этап турнира, соревнования примет Сочи, пусть и без зрителей. Перед началом сезона появилось правило от ФФККР, согласно которому в этом сезоне отбор на чемпионат России пройдет через Кубок страны, и обязательно нужно принять участие в двух этапах. Однако многих фигуристов не останавливает и этот факт — приходится пропускать турниры по совершенно разным причинам.

Не проще ли дать фигуристам возможность не гнаться за турнирами, а сконцентрироваться на том, что в перспективе действительно важнее? Раз уж сезон практически потерян…

Алине Загитовой сейчас нужно отдыхать от соревнований и учиться быть телеведущей, поскольку на нее упал взор продюсеров «Ледникового периода». Многие не верят, что Загитова вернется к соревнованиям, в 2020-м году уж точно, а там уже и пандемия пойдет на спад. Евгении Медведевой — лечиться, лечиться и еще раз лечиться, продолжать восстановления без операции, если она рассчитывает продолжать карьеру.

Время для спокойного восстановления нужно целому ряду фигуристов: и Александру Самарину, и Дмитрию Алиеву, и Виктории Синициной — которая катала произвольный танец с адской болью в колене и даже не смогла его завершить. Проблемы со спиной есть и у ее партнера Никиты Кацалапова.

Елизавете Туктамышевой было бы впору погрузиться в работу над четверными прыжками: тулуп фигуристка восстановила не до конца, что касается и сальхова. То же самое касается и Михаила Коляды, над которым висит призрак «бабочки» несмотря на отличное выступление на контрольных прокатах.

Парное катание в России поразил коронавирус: первым положительный тест сдал Владимир Морозов (минус этапы в Сызрани и Москве), затем — Александр Галлямов и Дмитрий Козловский. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин тем временем проводят сезон перерождения: пара начала работать с Бетиной Поповой и начала преображаться и взрослеть.

Гонка вооружений вовсю идет в штабах «Хрустального» и «Ангелов Плющенко»: вот чьи достижения тоже станут украшением сезона. Главной целью на весь сезон станет сохранить, что осталось, и не доломать то, что есть: ведь фигурное катание — это не только противостояние Тутберидзе и Плющенко.