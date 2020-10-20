Ряд футбольных клубов из топ-чемпионатов ведет переговоры о создании европейской Премьер-лиги. Об этом сообщает Sky Sports, по данным источника, в переговорах принимают участие как минимум два английских гранда — «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Как стало известно СМИ, новый турнир планируется запустить в 2022 году под эгидой ФИФА, соревнования хотят проводить в середине сезона с участием 18 команд. Отмечается, что в проекте смогут поучаствовать пять европейских клубов, вопрос создания турнира обсуждали с представителями «Челси», «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити».

Также по поводу участия в турнире опрашивали «Барселону» и «Реал», «Баварию» и «ПСЖ», «Ювентус» и «Атлетико».

Для запуска турнира потребуется помощь инвесторов, один из возможных кандидатов — банк JP Morgan. Речь идет о 6 млрд евро, именно такая сумма средств нужна для создания европейской Премьер-лиги.