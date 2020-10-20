Игрок команды Virtus.pro по CS:GO Марэк YEKINDAR Галинскис поделился своими амбициями относительно своей команды. Галинскис считает, что благодаря индивидуальным и командным тренировкам «Медвиди» может стать лучшей командой СНГ-региона.

Мы все уверены, что можем быть лучшей командой в СНГ. Более того, все в команде верят, что мы способны войти в пятерку лучших коллективов в мире, если и дальше будем работать над ошибками. Даже сейчас, играя на IEM New York 2020, мы анализируем каждый матч, тренируемся, устраняем недочеты и постоянно развиваемся. Если мы продолжим работать в таком темпе, то сможем побороться с лучшими, особенно в СНГ.

YEKINDAR также добавил, что коллективу не хватает официальных встреч против лучших команд мира, против которых Virtus.pro набирались бы опыта и резюмировал мысль тем, что хочет играть с сильнейшими.

Команда Марэка YEKINDAR Галинскиса играет IEM New York Online 2020, который проходит проходит в онлайн формате с 13 по 25 октября. На турнире встречаются 12 коллективов в двух группах и разыгрывают между собой очки RMR и $50 тыс. Следить за ходом события можете в нашем репортаже.