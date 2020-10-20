Тренер коллектива Cyber Legacy по Dota 2 Арсений ArsZeeqq Усов поделился своими мыслями о подозрительном матче с участием его команды и Vikin.gg в рамках онлайн-турнира ESL One Germany 2020. Усов заявил, что его коллектив практически не имел шансов на победу в том матче.

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Ранее глава Parimatch CIS Дмитрий Сергеев в своём телеграм канале опубликовал пост, в котором предположил о том, что Cyber Legacy могла специально проиграть матч против Vikin.gg в рамках онлайн турнира ESL One Germany 2020 по Dota 2. Сергеев заявил, что компании необходимо было снять матч с лайв-линии из-за подозрительных активностей.

20 октября игроку команда Yellow Submarine по Dota 2 Магомеду Collapse Халидову поступило предложение сыграть подставной матч за миллион рублей против клуба Natus Vincere. Человек под ником Bruzzer сказал, что игрок поделит деньги ещё с двумя игроками со своей команды.