Петербургский «Зенит» и бельгийский «Брюгге» не сумели открыть счет в первом тайме матча в первом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене», на стадион пустили зрителей исходя из 30% заполняемости арены.

Прямую трансляцию матча можно найти здесь.

За первый тайм команды сумели обменяться всего лишь одним ударом в створ ворот соперника. «Зенит» впервые ударил по воротам «Брюгге» в концовке тайма, Себастьян Дриусси подавал угловой, а Деян Ловрен перевел мяч в створ, где его поймал вратарь бельгийцев Итан Хорват.

Соперники «Зенита» по группе — римский «Лацио» и дортмундская «Боруссия» — начнут очную встречу на «Стадио Олимпико» в 22:00 по московскому времени.