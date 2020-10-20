Международный союз конькобежцев (ISU) согласовал расписание серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в сезоне-2021/22.

В сезоне-2021/22 планируется провести семь этапов соревнований, один из которых состоится в Красноярске. По предварительному прогнозу, соревнования пройдут с 15 по 18 сентября, это будет четвертый этап по счету.

Первый этап достался французскому Куршевелю, второй — канадскому Эдмонтону. С 1 по 4 сентября фигуристы-юниоры будут соревноваться в словацком Кошице, а сразу после Красноярска турнир отправится в Словению: соревнования примет Любляна. Шестой этап юниорской серии Гран-при примет польский Гданьск, а седьмой — австрийский Линц.

Напомним, в сезоне-2020/21 серия Гран-при по фигурному катанию среди юниоров была отменена из-за пандемии коронавируса после того, как организаторы сразу нескольких турниров отказались принимать соревнования.