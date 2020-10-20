В первом туре группового этапа Лиги чемпионов в этот вторник, 20 октября, на поле команды «Пари Сен-Жермен» встретятся с «Манчестером Юнайтед». Событие пройдёт в 22:00 по московстому времени на стадионе «Парк де Пренс». Сотни тысяч зрителей приковали своё внимание к борьбе двух «титанов» футбола.

ПСЖ

«Пари Сен-Жермен» являются финалистами предыдущнго розыгрыша Лиги чемпионов. Под руководством Томаса Тухеля клуб почти одолел «Баварию» в финальном матче, однако немного не хватило уверенности и удачи.

Текущий сезон ПСЖ отметили двумя поражениями подряд, проиграв с минимальным счётом Лансу (0:1) и Марселю с аналогичным счётом.

Несмотря на обидные поражения «парижане» молниеносно собрались и выиграли пять матчей подряд и набрали 15 очков в семи сыгранных турах. ПСЖ победили «Метц» со счётом 1:0, «Ниццу» (3:0), «Реймс» (2:0), «Анже» (6:1) и «Ним» (4:0).

Теперь ПСЖ занимает одно из лидирующих мест в национальном первенстве.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» предыдущий сезон отыграл достаточно на высоком уровне и вышел в полуфинал, однако не смог справиться с «Севилье» и в равной борьбе проиграл со счётом 1:2.

Данный сезон для клуба обходится с переменным успехом, и команда уже успела обыграть «Брайтон» (3:2) и «Ньюкасл» (4:1), однако против «Тоттенхэму» игра не задалась, как итог счёт 1:6.

По результатам сыгранных встреч «красные дьяволы» занимают 14 место в турнирной сетке, что достаточно слабый результат для команды такого уровня.

В кубке английской лиги МЮ выступает в данный момент успешно, имея в своём арсенале две успешные победы над «Лутон Таун» (3:0) и «Брайтон» (3:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что ПСЖ явный фаворит матча, особенно исходя из последних результатов, однако аналитики предлагают рассмотреть интересный и необычный вариант ставки: пенальти, будет да.

Техничных игроков в обеих командах огромное количество и вероятно один из них найдёт возможность заработать 11-метровый.