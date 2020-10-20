Футбольный агент, представитель интересов игрока «Монако» Александра Головина Олег Артемов рассказал о переговорах с европейскими клубами в летнее трансферное окно.

Слова Артемова цитирует портал «Чемпионат».

«Если говорить об интересе к нему, то этим летом мы вели вялотекущие переговоры с «Барселоной» и «ПСЖ». Англии пока не было», — отметил агент, добавив, что работа была информативной, но без конкретики.

Как сообщил Аретмов, сейчас Головин играет в «Монако», но если поступит хорошее предложение, все может закончиться неожиданно. В то же время игрок уверен, что карьеру будет продолжать только в Европе и в Россию на данный момент возвращаться не планирует.

Напомним, Александр Головин проводит в «Монако» уже третий сезон, он перешел в клуб летом 2018 года.