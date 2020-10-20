Российская команда forZe обыграла Natus Vincere в рамках группового этапа турнира IEM New York 2020 для СНГ-региона по CS:GO. Команда Дмитрия facecrack Алексеева победила своих соперников счётом 2:0, хотя изначально была аутсайдером.

Inferno: Natus Vincere 12 — 16 forZe

Dust2: Natus Vincere 9 — 16 forZe

Первая половина пика «Рождённых Побеждать» закончилась со счётом 2:13 в пользу forZe и NAVI начали «камбекать» на второй половине, однако forZe наотрез остановили этот процесс, не дав соперникам взять даже восьми раундов за сторону.

Ранее аналитик и стример по Dota 2 Ярослав NS Кузнецов поделился своими мыслями о переносе матча между Natus Vincere и forZe в рамках онлайн турнира IEM New York 2020. Кузнецов отметил, что организаторы в первую очередь пойдут навстречу к популярным командам из-за просмотров и всем остальным нужно работать над этой медийной составляющей.

IEM New York Online 2020 для СНГ региона проходит в онлайн формате с 13 по 25 октября. На турнире встречаются 12 коллективов в двух группах и разыгрывают между собой очки RMR и $50 тыс. Следить за ходом события можете в нашем репортаже.