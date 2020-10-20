Российский футбольный клуб «Краснодар» начал матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Ренном». Игра проходит в одноименном городе на стадионе «Роазон Парк».

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Главным арбитром матча назначен грек Анастасиос Сидиропулос, его ассистентами выступят Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис, они будут работать на боковых линиях. Резервный арбитр бригады также из Греции, это Яннис Пападопулос.

Параллельно будут проводить встречу соперники «Краснодара» по группе — «Челси» и «Севилья», игра пройдет в Лондоне на «Стемфорд Бридж».

Ранее стало известно, что главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев, а также футболисты Евгений Марков и Реми Кабелла не полетели на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов: тесты игроков на коронавирус показали сомнительные результаты. Мусаев сдал отрицательный тест, но заболел ангиной.