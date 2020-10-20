Петербургский «Зенит» пропустил мяч от бельгийского «Брюгге» в стартовом матче сезона в Лиге чемпионов УЕФА.

Игра проходит на стадионе «Газпром-Арена», сейчас счет в матче 1:0 в пользу «Брюгге».

Автором забитого мяча после ряда ошибок во вратарской площадке стал нападающий «Брюгге» Эммануэль Деннис. Для игрока этот гол стал первым за бельгийский клуб в сезоне-2020/21.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

Матч проходит со зрителями, билеты продавались «Зенитом» исходя из 30% разрешенной УЕФА квоты.

Главным арбитром матча «Зенит» — «Брюгге» назначен французский судья Бенуа Бастьен. Ему помогают на боковых линиях француз Фредерик Хаккет и израильтянин Рой Хассан. За систему VAR отвечают арбитры Бенуа Мийо и Вилли Делажо из Франции.